De Oezbeekse acrobate Kristina Vorobeva, die begin januari een val van 10 meter maakte bij een optreden in Carré, gaat binnen één tot twee weken naar een revalidatiecentrum in Nederland. Ze keert het liefst zo snel mogelijk terug naar haar woonplaats Berlijn, zegt circusproducent Monica Strotmann van Stardust Holding maandag tegen NU.nl.

De acrobate maakte samen met haar man Rustem Osmanov een val tijdens het Wereldkerscircus. Bij de act Sky Angels werd het duo aan een tuigje de lucht in gehesen. De man hield het tuigje vast met zijn mond, maar toen een van zijn tanden afbrak, viel het tweetal 10 meter naar beneden. De show werd direct stilgelegd en het publiek werd naar buiten geleid.

Door de val raakte de vrouw tijdelijk het gevoel in haar benen kwijt. Dat gevoel is inmiddels weer terug en hoewel ze nog niet kan lopen, kan ze haar benen wel weer bewegen. Ze is geopereerd aan haar nek en er zijn schroeven tussen de nekwervels geplaatst.

De vrouw verblijft nog één of twee weken in het AMC, waar ze is behandeld, en gaat dan naar een revalidatiecentrum waar plek is. Volgens Strotmann is het onduidelijk hoelang de revalidatie gaat duren. De man en de moeder van de acrobate zijn ook in Amsterdam. Stardust Holding heeft een appartement voor hen gehuurd in de stad.

Osmanov ondergaat volgens de circusproduct een "intensief traject" bij de tandarts om zijn tanden te herstellen, die bij de val veel schade opliepen.

Of het duo weer terugkeert in het circus is nog onduidelijk.