De Amerikaanse komiek Ali Wong geeft op 25 juni 2020 een show in de AFAS Live in Amsterdam. De show is onderdeel van haar The Milk & Money Tour.

In Nederland is Wong vooral bekend door haar show op Netflix, genaamd Baby Cobra. Toen ze de stand-upshow opnam, was ze zeven maanden zwanger. Ze snijdt in de show onderwerpen als seksualiteit en het feminisme aan.

Momenteel is Wong op tour in de Verenigde Staten. Ze stond eerder ook al dertien keer op rij voor uitverkochte zalen in het bekende theater The Wiltern in Los Angeles. Wong sprak ook stemmen in voor onder meer de film The Angry Birds Movie.

De kaartverkoop van haar show in AFAS Live start op vrijdag 31 januari om 10.00 uur.