Tonke Dragt had aanvankelijk veel kritiek op het script van de internationale Netflix-serie The Letter for the King, die gebaseerd is op haar succesvolle jeugdboek De brief voor de koning. De 89-jarige auteur vond dat er te veel verhaallijnen bij werden bedacht.

Dragt, die persoonlijk betrokken was bij de verfilming, vertelt in gesprek met De Grote Vriendelijke Podcast dat ze het boek uiteindelijk meer heeft losgelaten. "Het is gebaseerd op mijn boek, geen verfilming van", zegt ze.

De auteur voelt zich meer tevreden over de verfilming. "Ik denk dat het een lust voor het oog wordt."

Naast haar betrokkenheid bij The Letter for the King was Dragt ook bezig met een vervolg op haar laatst gepubliceerde roman, Aan de andere kant van de deur. Ze zegt dat ze niet meer denkt aan het schrijven van een nieuw boek, want "dat doe je op mijn leeftijd niet meer", maar ze hoopt in ieder geval het laatste hoofdstuk van dat vervolg, De weg naar de cel, af te krijgen. "Dat kan gelezen worden als een verhaal op zich."

'Moeilijk wennen aan leven in verzorgingstehuis'

Dragt vertelt in de podcast ook over haar brozere gezondheid en welke invloed die heeft op haar leven. Zo heeft ze last van artrose, waardoor het schrijven moeilijker gaat. "Gelukkig bestaan er typemachines en je kunt altijd nog dicteren. Zolang je hersenen het nog doen, kan schrijven natuurlijk altijd."

Ze kan moeilijk wennen aan het leven in een verzorgingstehuis, zegt ze. "Ik ging altijd mijn eigen gang, als ik midden in de nacht zin had om te gaan schrijven of tekenen, dan deed ik dat gewoon. Nu moet ik er om 22.00 uur in liggen."

Het is nog niet bekend wanneer Netflix de zesdelige serie The Letter for the King uitbrengt, maar de verwachting is dat dit voor de zomer van 2020 zal zijn.