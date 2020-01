Jordy van Loon staat voor het eerst sinds lange tijd weer op het podium. Hij heeft een rol in de musical Haal het doek maar op. De 26-jarige zanger, bekend van de hit Verliefdheid (is een toverbal), deed op aanraden van producent Hans Cornelissen auditie voor de rol, vertelt hij aan het AD.

In Haal het doek maar op - van Appelscha tot Zierikzee staan bekende Nederlandstalige nummers uit de jaren zestig en zeventig centraal. Het verhaal gaat over Nederlandse artiesten uit die tijd. Van Loon speelt de rol van Benjamin.



De 26-jarige zanger zegt onbevangen de audities in te zijn gegaan, maar voelde zich wel geïntimideerd. "Gevoelsmatig ga ik terug naar de tijd waarin het allemaal begon. Toen ik zelf heel het land doorkruiste, me moest omkleden in keukentjes en leerde dat je in de showbizz nooit het achterste van je tong moet laten zien", vertelt hij aan het AD.

Van Loon is bekend door het nummer Verliefdheid (is een toverbal). Hij scoorde daar in 2008 een hit mee. Op vijftienjarige leeftijd trad hij op door het hele land.

"Ik kijk met een brede glimlach terug op die tijd", vertelt hij daarover. "Als jongetje van zeven wilde ik al op het podium staan, en als dat dan gebeurt en je scoort een megahit met je eerste singeltje, dan is dat heel onwerkelijk."

Zanger kreeg kritiek van publiek

Toch was er ook een keerzijde: in de media deed Van Loon verschillende opmerkelijke uitspraken, waardoor hij kritiek kreeg van het publiek. Zijn succes stopte.

"Er zijn ook veel mensen weggelopen, die niet meer in mij geloven. Ik heb het gevoel dat ik drie keer harder moet lopen om mensen te overtuigen dat ik meer ben dan Verliefdheid."

In de tussentijd werkte Van Loon aan zichzelf: hij nam onder meer zangles en gitaarles en werkte in de horeca. Hij is dankbaar dat hij nu mag optreden in het theater. Afgelopen donderdag was de première. "Ik stond in de coulissen en kneep mezelf in de arm. Dit is echt, dit hebben we toch maar voor elkaar gebokst."