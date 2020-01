Het nieuwste deel uit de boekenreeks The Hunger Games, in Nederland uitgebracht als De Hongerspelen, wordt een prequel rondom de boosaardige president Snow. Het wederom door Suzanne Collins geschreven boek verschijnt wereldwijd op 19 mei, zo meldt uitgeverij Van Goor woensdag.

The Ballad of Songbirds and Snakes, zoals het boek in het Engels gaat heten, speelt zich 64 jaar voor de gebeurtenissen in De Hongerspelen af.

Op de website van Entertainment Weekly is het eerste hoofdstuk, waarin Coriolanus Snow als succesvolle student wordt opgevoerd, te lezen. Om af te kunnen studeren, moet hij als mentor optreden bij de Hongerspelen, maar daarbij staat hem een teleurstelling te wachten.

Een Nederlandse titel wordt later bekendgemaakt, meldt Van Goor. De releasedatum blijft voor alle talen gelijk.

De Hongerspelen-reeks, over een dystopische maatschappij waarin jongeren het tegen elkaar moeten opnemen in dodelijke wedstrijden, is met name bekend dankzij de succesvolle verfilmingen met Jennifer Lawrence.

Een filmversie van The Ballad of Songbirds and Snakes is nog niet officieel aangekondigd, maar studio Lionsgate heeft wel al interesse getoond.