Martijn Fischer neemt weer de rol van André Hazes op zich in de musical Hij Gelooft in Mij. De acteur deed dat van 2012 tot 2015 ook al en zal in 2021 terugkeren op de planken als de zanger.

Hij Gelooft in Mij trok van 2012 tot 2015 ruim 700.000 bezoekers naar theaters en was ruim 800 keer te zien. In 2021 keert de musical, onder productie van Stage Entertainment terug.

"In Nederland is er eigenlijk maar een persoon die André Hazes kan spelen. Dat is Martijn Fischer. Tussen 2012 en 2015 heeft hij dat bijna iedere dag laten zien. Anno nu blijkt dat deze rol nog steeds op zijn lijf is geschreven. Als producent kan je dan alleen maar hopen en duimen dat hij de rol opnieuw wil spelen. Gelukkig is Martijn net zo enthousiast", aldus Albert Verlinde, algemeen directeur bij Stage Entertainment.

Fischer speelde de zanger niet alleen in de musical, ook in de bioscoopfilm Bloed, Zweet & Tranen vertolkte hij André Hazes. In 2019 toerde de acteur met de voorstelling Martijn Fischer zingt Hazes door Nederland.

Hij Gelooft in Mij vertelt over het leven van de zanger, door de ogen van zijn vrouw Rachel. De musical is te zien in achttien theaters in Nederland. In 2021 zou Hazes zijn zeventigste verjaardag hebben gevierd. De zanger overleed in september 2004.