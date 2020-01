Tijdens de Nationale Voorleesdagen 2020 lezen bekende en minder bekende Nederlanders voor aan kinderen tussen de zes maanden en zes jaar oud. Gerard Ekdom, Sanne Wallis de Vries en minister Arie Slob van Onderwijs doen mee aan het initiatief om het voorlezen aan kinderen te stimuleren en delen hun leukste voorlees-anekdotes in gesprek met NU.nl.

Sanne Wallis de Vries: 'Nijntje was lekker kort, Pinkeltje heel spannend'

"Het klinkt als een verkooppraatje maar dat is het niet: ik vond het al heerlijk om de boeken over Mees Kees voor te lezen voordat er sprake was van een Mees Kees-film waarin ik zou spelen", laat cabaretière en actrice Sanne Wallis de Vries weten. "Ik heb een keer zo hard gelachen tijdens het voorlezen dat mijn dochter het niet meer leuk vond. 'Nou, het is míjn boek!', riep ze toen."

"Toen mijn kinderen kleiner waren las ik voor uit Nijntje. Ook zo leuk, en lekker kort."

"Mijn ouders lazen mij Pinkeltje voor, dat vond ik heel spannend. En het kindertijdschrift Bobo. Dan las mijn vader wat bij plaatje een stond. En vervolgens bij plaatje twee, enzovoorts. Een stukje jaren zeventig-onthaasting."

Gerard Ekdom: 'Wilde verhalen over vroeger horen'

"Als klein kind lazen mijn ouders me wel voor, hoor", weet radio-dj Gerard Ekdom nog. "Bijvoorbeeld uit Nijntje en Jip en Janneke. Maar eigenlijk was ik al als jongetje van een jaar of vier veel meer geïnteresseerd in waargebeurde verhalen, uit de tijd voordat ik geboren was."

"En dus vertelden mijn ouders me in bed over de hippies en de Beatles en de Rolling Stones. Muziek is nu mijn werk en hobby en alles. Dat zat dus er al vroeg in."

"Aan mijn eigen kinderen las ik ook vaak een kinderboek voor met een muzikale insteek: Yellow Submarine, naar het nummer van de Beatles. De avonturen van Ringo Starr, John Lennon en de andere Beatles-bandleden vonden zowel ik als mijn jongens geweldig. En dat gold ook voor de avonturen van het sleepbootje dat met de grote schepen mee de zee op wilde, in Henkie Tenkie Supertanker."

Minister Arie Slob van onderwijs: 'Heb zelf boekje geschreven'

"Er zijn waanzinnig leuke kinderboeken, ik kan geen keuze maken", aldus minister van Onderwijs Arie Slob. "Alle Nijntje-boeken zijn bij ons thuis gepasseerd. Ik lees nu Kleine Pluis voor aan mijn kleinzoon van tweeënhalf. Hij krijgt binnenkort een broertje of zusje."

"Ik heb trouwens zelf ook een boekje voor mijn kleinkinderen geschreven, toen de oudste geboren werd. Ik heb het zelf laten drukken en een tante van mijn schoonzoon heeft er tekeningen bij gemaakt. Het gaat over Bollie Bob en Lange Jan, twee typetjes waarover ik vroeger al verhaaltjes voor mijn kinderen verzon. In het boekje gaat Bollie Bob de marathon lopen, omdat hij een medaille wil. De kleinkinderen vinden het geweldig."