Het honderdjarig bestaan van de musical De Jantjes wordt gevierd met een concertreeks in Koninklijk Theater Carré. Onder anderen Karin Bloemen, Carry Tefsen en Mariska van Kolck vertolken van 1 tot en met 5 juli de grootste hits uit de musical.

Onder meer de nummers O, mooie Westertoren, Wordt nooit verliefd en In de Jordaan zullen de revue passeren.

Na de eerste versie van De Jantjes in 1920 volgden er uitvoeringen van de musical met onder anderen Ramses Shaffy, Albert Mol, Willeke Alberti en Tefsen.

De Jantjes werd geschreven door Herman Bouber. Louis Davids schreef samen met zijn vrouw Margie Morris de liedjes voor de musical en speelde in de eerste uitvoering de rol van Blauwe Toon.

"In al die jaren dat De Jantjes is gespeeld, zijn - naast de basisnummers - niet altijd dezelfde liedjes gezongen in de musical", aldus mede-initiatiefnemer Hans Cornelissen van De Graaf & Cornelissen Entertainment. "Het bijzondere van deze concertreeks is dat ook de minder bekende liedjes voorbij zullen komen, soms in een bijzondere uitvoering."

De kaartverkoop voor de concertreeks in Amsterdam begint op 24 januari.