Musicalactrice Nurlaila Karim wordt de tweede hoofdrolspeler in TINA - De Tina Turner Musical. Karim zal vanaf 9 februari de hoofdrol delen met Nyassa Alberta, meldt De Telegraaf dinsdag.

De Nederlandse première van TINA - De Tina Turner Musical is op 9 februari in het Beatrix Theater in Utrecht. Karim zal de hoofdrol in de musical vanaf dat moment drie dagen in de week vertolken.

"De rol van vervanger komt mij uitstekend uit", aldus Karim. "Zo heb ik toch nog vier dagen in de week tijd voor mijn drie kinderen."

Karim is voor haar rol 15 kilo afgevallen. "De actrice die mijn oma speelt in de voorstelling is vijf jaar jonger dan ik en mijn moeder in de musical tien jaar. Ik ben eigenlijk te oud voor de rol van Tina Turner", vertelt de 45-jarige actrice over de cast en haar rol.

"Maar het mooie van Tina is, en dat heb ik van haar geleerd, dat je juist na je veertigste weer een nieuwe start kunt maken."