Het Scheepvaartmuseum heeft twee zeldzame wandtapijten naar ontwerp van Willem van de Velde de Oude (1611-1693) aangekocht, maakt het Amsterdamse museum dinsdag bekend. De kunstwerken zijn de grootste aankoop van Het Scheepvaartmuseum ooit.

Het aankoopbedrag van de werken is niet bekendgemaakt. Volgens Het Scheepvaartmuseum zijn de twee wandtapijten de laatste exemplaren die op de markt zijn verschenen en zullen er geen andere exemplaren volgen.

De twee werken maken deel uit van een serie van zes en werden gemaakt in opdracht van de Engelse koning James II. Ze tonen scènes uit de onbesliste Slag bij Solebay in 1672. Het was een zeeslag tussen de Nederlandse vloot onder leiding van Michiel de Ruyter en de gecombineerde Engels-Franse vloot. Van de Velde de Oude zat op dat moment zelf op een zeilschip.

De wandtapijten komen dinsdag aan in het Amsterdamse museum. Vanaf 2 oktober kan het publiek ze bekijken in de tentoonstelling over Van de Velde de Oude en diens zoon Willem van de Velde de Jonge (1633-1707).