De populaire musical Saturday Night Fever is vanaf 2021 weer in de Nederlandse theaters te zien. De hoofdrollen in de musical, waarin de discoklassiekers van de Bee Gees (How Deep Is Your Love, Night Fever) te horen zijn, worden vertolkt door Vajèn van den Bosch en Javan Hoen.

De 21-jarige Van den Bosch speelt de rol van Stephanie Mangano en volgt daarmee Chantal Janzen en Noortje Herlaar op, die de hoofdrol eerder vertolkten. De actrice speelde eerder in musicals als Grease en On Your Feet.

Met haar vertolking van Lauren in Kinky Boots is ze genomineerd voor een Musical Award. Producent Hans Cornelissen is dan ook blij dat ze in Saturday Night Fever speelt. Ze maakt volgens hem "een verpletterende indruk".

Voor de dertigjarige Hoen is Satuday Night Fever niet nieuw; hij kwam eerder al met de rol van Tony Manero in aanraking tijdens zijn deelname aan het programma Sunday Night Fever op RTL 4.

Cornelissen: "Ons artistieke team is van mening met Javan dé ideale mannelijke hoofdrolspeler voor Saturday Night Fever anno 2021 binnen te halen." Hoen was eerder te zien in producties in binnen- en buitenland waaronder de musicals West Side Story, Hair en The Addams Family.

Première over een jaar

Saturday Night Fever gaat over de New Yorker Tony, die ervan droomt om aan zijn uitzichtloze leven te ontsnappen. Op zaterdagavonden doet hij dit met zijn vrienden in de discotheek 2001 Odyssee. Daar is hij het voorbeeld voor alle mannen en wordt hij aanbeden door alle vrouwen. Wanneer Tony op een avond de beeldschone Stephanie ontmoet, verruilt hij zijn vaste danspartner voor haar.

De musical beleeft in januari 2021 haar landelijke première in het Zaantheater te Zaandam en reist daarna tot medio juni 2021 langs de Nederlandse theaters.