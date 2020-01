Het schilderij genaamd Zelfportret blijkt daadwerkelijk een schilderij van Vincent van Gogh te zijn. Dit heeft het Van Gogh Museum, dat het kunstwerk momenteel in bruikleen heeft van het Noorse museum Nasjonaalmuseet, maandag bekendgemaakt.

Er werd lang tijd getwijfeld aan de authenticiteit van het schilderij, maar uitgebreid technisch en stilistisch onderzoek heeft nu uitsluitsel gegeven.

Het schilderij werd in 1910 door het Noorse Nasjonaalmuseet aangekocht. Het betreft het eerste zelfportret van de befaamde Nederlandse schilder in een openbare collectie. Het Nasjonaalmuseet deed in 2006 al onderzoek naar het kunstwerk. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat het schilderij ooit van een echtpaar uit het Franse Arles was. Dit echtpaar zou bevriend zijn geweest met Van Gogh. Wanneer het was geschilderd, bleef echter onduidelijk.

Om dat te achterhalen riep het Nasjonalmuseet in 2014 de hulp in van Nederlandse onderzoekers van het Van Gogh Museum. Uit dit onderzoek is uiteindelijk op basis van bijvoorbeeld techniek, materiaal en herkomst gebleken dat het echt om een Van Gogh gaat.

Van Gogh heeft het schilderij gemaakt toen hij in een inrichting verbleef vanwege een psychose. Het Van Gogh Museum zegt dat Zelfportret het eerste schilderij is dat hij tijdens een psychose maakte. Het kunstwerk is volgens de Noorse televisiezender NRK tot 2021 in bruikleen van het Van Gogh Museum.

Vanaf 21 februari is het te zien in In The Picture, een nieuwe tentoonstelling in het Van Gogh Museum.