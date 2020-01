Marc-Marie Huijbregts komt met een nieuwe theatervoorstelling. De cabaretier begint in oktober met de try-out van zijn nieuwe programma Uitgesproken, kondigde hij vrijdag aan in De Wereld Draait Door.

Hij stond in 2018 voor het laatst op de planken, maar in december kreeg Huijbregts toch weer het idee om op te treden. "Ik zat The Crown te kijken - geloof ik zelfs - en toen dacht ik: wat zou het leuk zijn om vanavond weer in het theater te spelen."



De cabaretier kondigde eerder nog aan niet meer op te treden. "Dan denk ik: ik ga even een paar jaar niet spelen, maar dan ga ik het toch te veel missen", legt hij uit.



In 2018 verzorgde de 55-jarige Huijbregts de oudejaarsconference.