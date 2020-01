Modeontwerper Jean Paul Gaultier kondigt via Twitter aan dat hij zijn 50-jarig jubileum viert met een grote coutureshow. Dat zal tevens zijn allerlaatste show zijn.

De 67-jarige Franse modeontwerper plaatste een filmpje op zijn Twitter-kanaal waarin hij een telefoongesprek voert. In de video nodigt hij mensen uit om zijn laatste show te komen bezoeken.

"Het wordt een groot feest. Het is namelijk de laatste keer dat ik een catwalkshow zal verzorgen", vertelt hij.

Ook laat hij weten dat het haute couture-merk Gaultier Paris niet zal stoppen en hij hier gewoon aan het hoofd zal blijven staan. Gaultier werkt naar eigen zeggen aan een nieuw project dat binnenkort onthuld zal worden.

In 2014 liet Gaultier zijn laatste prêt-à-portercollectie zien, hij gaf aan dat hij genoeg had van het hoge tempo en de commerciële druk van de hedendaagse mode. Hij maakt niet alleen kleding, maar ook parfum voor vrouwen en mannen. Zijn mannengeur Le Mâle kwam in 1995 op de markt, en is een van de bestverkochte mannengeuren in Europa.

De laatste show van Gaultier zal op 22 januari in Parijs gehouden worden.