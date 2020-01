De Nederlandse kunstdetective Arthur Brand heeft een gestolen Iraanse dichtbundel uit de veertiende eeuw teruggevonden. Dat meldt De Telegraaf vrijdag.

De bundel Diwan van de Iraanse dichter Hafez, die naar schatting 1 miljoen euro waard is, was volgens Brand jarenlang in handen van een Duitse Iranees. Na diens dood ontdekten nabestaanden een administratie van aangekochte manuscripten, terwijl de daadwerkelijke collectie spoorloos bleek te zijn. Een groot deel daarvan werd al in 2011 teruggevonden en de dief werd veroordeeld, maar twee topstukken ontbraken nog.

Eén boek werd later in Engeland teruggevonden, het ander dook pas op nadat Brand eind 2018 zijn eigen netwerk had ingeschakeld. De gestolen dichtbundel zou meerdere keren zijn doorverkocht aan nietsvermoedende kunsthandelaren.

Brand wist de meest recente verkoop op het laatste moment te voorkomen, en heeft er daarmee naar eigen zeggen voor gezorgd dat het boek niet in handen is gevallen van de Iraanse overheid. De geheime dienst van dat land zou al langere tijd achter de bundel aan hebben gezeten.

De kunstdetective komt vaker in het nieuws door opmerkelijke ontdekkingen. Zo vond hij eind 2019 de gestolen ring van Oscar Wilde terug. In september deelde hij een foto van een schilderij waarvan werd aangenomen dat het na de Kunsthalroof in 2012 was vernietigd.