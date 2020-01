De kinderen die in de veelbesproken boerderij in Ruinerwold leefden, hebben donderdagavond in de talkshow Op1 gereageerd op het boek van journalisten Silvan Schoonhoven en Marcel Vink. Ze zeggen "hard geraakt" te zijn.

Schoonhoven en Vink waren te gast in de talkshow om te praten over het boek Spookhoeve Ruinerwold, dat vrijdag uitkomt.

In het boek schrijven ze in detail over Gerrit Jan van D., de vader uit het gezin. Het werd geschreven op basis van de chatgeschiedenis van Van D en het strafdossier dat in handen is van De Telegraaf.

Tijdens de uitzending van Op1 werd een statement van de kinderen voorgelezen. "We zijn hard geraakt door de manier waarop er met onze informatie wordt omgegaan en in een boek terecht is gekomen. Het schaadt ons extra in deze moeilijke situatie, terwijl veel van wat we lezen niets met de waarheid te maken heeft", schrijven ze.

Ook geven de kinderen aan dat ze gekwetst zijn dat er in het boek wordt gesproken van een duister gezin. Daardoor zou het lijken alsof zij zelf iets verkeerd hebben gedaan.

De kinderen stellen daarnaast dat ze niet zijn benaderd door de auteurs voor een reactie op het boek. De auteurs menen dat er in een eerder stadium wel contact is gezocht. Ze zeggen terughoudend met informatie te zijn omgegaan.

Advocaat van vader overweegt juridische stappen

De advocaat van Van D. liet donderdag weten juridische stappen te overwegen om de publicatie van het boek te verbieden, meldt RTV Drenthe. "Dat boek is geschreven op volstrekt onvolledige informatie en schadelijk voor mijn cliënt", verklaart hij.

Het gezin uit Ruinerwold werd begin oktober ontdekt nadat de oudste van de op dat moment nog in de boerderij wonende kinderen aan de bel trok in een lokale kroeg. Hierop hebben agenten de boerderij doorzocht en in een kleine af te sluiten ruimte de overige vijf kinderen en de vader gevonden.

De vader wordt verdacht van het seksueel misbruiken van twee van zijn oudste kinderen. Ook wordt hij vervolgd voor wederrechtelijke vrijheidsberoving en het in gevaar brengen van de gezondheid van de zes kinderen die in de boerderij verbleven. Drie andere kinderen waren al eerder van de boerderij vertrokken.