Christopher Tolkien, zoon van The Lord of the Rings-auteur J.R.R. Tolkien, is op 95-jarige leeftijd overleden. Dat maakt de Tolkien Society donderdag bekend op Twitter. Waaraan de auteur is overleden, is niet bekendgemaakt.

Christopher Tolkien was zelf ook schrijver en zette het werk van zijn vader voort door zijn niet uitgebrachte werken postuum te bewerken en publiceren. Hiertoe behoren The Silmarillion, Unfinished Tales, Beren and Lúthien en The History of Middle-earth. In 2018 bracht hij nog The Fall of Gondolin uit.

Ook tekende hij de landkaarten waarin de wereld van Middle-Earth (Midden-Aarde) wordt weergegeven

"Christopher onthulde de grootse visie die zijn vader had op een rijke en complexe mythologie", zegt Dimitra Fimi, een Britse literatuurwetenschapper die gespecialiseerd is in het werk van J.R.R. Tolkien.

"Hij gaf ons een kijkje in het creatieve proces van Tolkien en hij leverde hierbij wetenschappelijk commentaar dat ons begrip van Midden-aarde verrijkte."

Christopher werd in 1924 geboren als derde en jongste zoon van de wereldberoemde schrijver, die in 1973 overleed. Hij stond bekend om zijn kritiek op de verfilming van The Lord of the Rings. Hij vond dat het boek van zijn vader "verwoest" was en dat het "een actiefilm was geworden voor 15- tot 25-jarigen", aldus de auteur in gesprek met Le Monde.

Hij zei verder dat zijn vader "tot een monster" was gemaakt, "verslonden door zijn eigen populariteit en geabsorbeerd door de absurditeit van onze tijd". Hij hekelde de commercialisering van de boeken, die de "esthetische en filosofische impact van zijn creatie hebben vernietigd".