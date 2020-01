Jaime Botín, een 83-jarige Spaanse ex-bankier en kunstverzamelaar, is tot anderhalf jaar cel veroordeeld voor het smokkelen van een Picasso. Hij moet daarnaast een boete van 52,4 miljoen euro betalen, meldt persbureau AP donderdag.

Volgens de aanklagers probeerde Botín het schilderij met zijn jacht uit Spanje te smokkelen om het vervolgens te verkopen in het buitenland. Dit terwijl autoriteiten hadden bepaald dat het werk, Hoofd van een jonge vrouw, beslist het land niet uit mocht.

De Spaanse politie nam het schilderij in 2015 in beslag op Botíns jacht bij het Franse eiland Corsica, nadat lokale autoriteiten waren getipt over de vermeende smokkelpoging.

Botín is het kunstwerk, dat een waarde van 24 miljoen euro heeft, kwijt. De rechter heeft bepaald dat Pablo Picasso's geboorteland Spanje eigenaar van het werk is.

De verdediging van Botín betwist de aanklacht. Het schilderij zou bijvoorbeeld slechts enkele maanden in Spanje zijn geweest, waardoor dat land geen eigenaar van het werk zou kunnen zijn. De ex-bankier kocht het werk in 1977 in Londen en hing het in zijn jacht, dat onder de Britse vlag vaart.

Botíns jacht, waar het schilderij van Picasso in hing. (Foto: Getty Images)