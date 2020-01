Net als in 2018 was De zeven zussen van Lucinda Riley ook in 2019 het bestverkochte boek. Er werden vorig jaar 233.000 exemplaren verkocht, bijna het dubbele van het aantal dat in 2018 over de toonbank ging.

Volgens de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) is het uniek dat dezelfde titel twee jaar op een rij op de eerste plek staat.

Daarnaast zet Riley nog twee records neer: de Ierse staat met elf boeken in de CPNB Top 100. Vijf daarvan staan in de top tien. De helft van de tien bestverkochte boeken uit 2019 is dus geschreven door de auteur. Riley bezet in de bestsellerlijst de 1e, 4e, 5e, 7e, 10e, 44e, 47e, 48e, 51e, 57e en 65e plek.

De schrijfster kwam donderdag speciaal naar Nederland om de CPNB-presentatie bij te wonen waarbij de bestsellerlijst werd bekendgemaakt. Ze ontving uit handen van CPNB-directeur Eveline Aendekerk een platina boek voor De zeven zussen, omdat er inmiddels meer dan 350.000 exemplaren zijn verkocht. De auteur heeft tot dusver zeven boeken in de reeks uitgebracht.

Op de tweede plaats in de lijst staat Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeijffer, waarvan 145.000 exemplaren zijn verkocht. Hiermee is het boek de hoogst genoteerde Nederlandse titel. Ook op de derde plaats staat een boek van een Nederlandse auteur: De meeste mensen deugen van Rutger Bregman. Hiervan werden 140.000 exemplaren verkocht en het is hiermee het bestverkochte non-fictieboek.

Andere opvallende noteringen Simpel van Yotam Ottolenghi is het bestverkochte kookboek (19e plek).

Het bestverkochte kinderboek is De waanzinnige boomhut van 104 verdiepingen van Andy Griffiths en Terry Denton (23e plek).

Met negentien titels in de lijst is het genre vertaalde literaire roman het best vertegenwoordigd in de lijst.

Omzet boekenmarkt groeit, aantal verkochte boeken daalt

In 2019 is de omzet van de totale boekenmarkt voor het vijfde achtereenvolgende jaar gegroeid. Het ging om een omzetgroei van 2 procent. Er werden vorig jaar 40 miljoen boeken verkocht, een afzetdaling van bijna 4 procent. Het is voor het eerst in vijf jaar dat de afzet is gedaald.

Het aantal online verkochte boeken steeg met 4 procent, bij het fysieke verkoopkanaal daalde de afzet met 8 procent.

Ook werden minder boeken uitgeleend. Het waren er 56 miljoen in totaal en dat is 5 procent minder dan in 2018. De waanzinnige boomhut van 91 verdiepingen van Griffiths en Denton is het meest uitgeleende boek van 2019. Dit duo bezet ook de tweede plek. Alle tot nu toe verschenen delen (acht in totaal) van de serie staan in de CPNB Top 100. De zeven zussen van Riley staat op de derde plek.