Hadewych Minis gaat een nieuwe solovoorstelling maken, zegt ze in een interview in Het Parool. De voorstelling volgt Minis Plus op, waarmee ze in onder meer Carré stond.

Wanneer de voorstelling te zien is, is nog niet helemaal duidelijk, omdat de actrice nog aan uiteenlopende projecten verbonden is. Minis Plus was haar eerste solovoorstelling.

"Wordt waarschijnlijk pas over ruim twee jaar - eerst ga ik op tournee met het Zo! Gospel Choir, het seizoen erna speel ik een theatermonoloog - maar ik verheug me erop. Behalve op de pieken ook op de dalen, ja. Waarom zou je die eigenlijk ontlopen? Als je steeds in je eigen comfortabele gebiedje blijft, is dat misschien prettig, maar op den duur ook saai", aldus Minis in gesprek met de krant.

Op 20 en 21 januari staat Minis bovendien in De Kleine Komedie in Amsterdam met de voorstelling Hadewych doet de dames. In samenwerking met het Matangi Quartet heeft Minis liedjes van Nederlandse zangeressen in een nieuw jasje gestoken.

"Uiteindelijk heb ik over de selectie bijna anderhalf jaar gedaan. Het werd kill your darlings in het kwadraat. Sommige songs zijn zulke parels, maar juist daardoor niet bruikbaar voor de voorstelling. Ik wilde heel graag Frédérique Spigts Mijn hart kan dat niet aan, maar dat bleek niet te doen. Ik kon geen nieuwe twist bedenken. Frédériques versie is de definitieve."