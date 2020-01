De Nationale Opera en Het Nationale Ballet ontvingen in 2019 11 procent meer bezoekers voor hun voorstellingen dan in het jaar ervoor. De gezelschappen trokken samen 245.349 bezoekers naar het gebouw aan de Amstel in Amsterdam.

Het totaal aantal bezoekers van Het Nationale Ballet en De Nationale Opera in 2019 is 285.791, inclusief nationale en internationale tourneevoorstellingen.

Gemiddeld gezien waren de zalen voor 94 procent gevuld. Bij enkel de voorstellingen van Het Nationale Ballet was dit zelfs 98,6 procent, wat een stijging van bijna 7 procent is ten opzichte van 2018.

Het Nationale Ballet boekte met de klassieke producties Het Zwanenmeer, Notenkraker en Muizenkoning en Romeo en Julia naar eigen zeggen de grootste successen. Ook nieuwe producties als Requiem zorgden voor volle zalen.

Bij De Nationale Opera werden Porgy and Bess, Madama Butterfly en Die Walküre voor uitverkochte zalen opgevoerd.