Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem heeft besloten de friettent 't Pleintje, bekend uit New Kids, niet in de collectie op te nemen. Een woordvoerder van het museum meldt woensdag aan Omroep Gelderland dat de eettent niet aan de voorwaarden voldoet.

"Als wij gebouwen opnemen in het museum, dan moeten die in brede zin een plaats hebben in de Nederlandse geschiedenis. Of ze moeten symbool staan voor een kentering in onze geschiedenis. Aan die voorwaarden voldoet de snackbar niet", aldus woordvoerder Maaike van Dam.

Eerder werd bekend dat de friettent, die als decor dient in de serie en de twee films van New Kids, in januari gesloopt moet worden en plaats moet maken voor een nieuw cafetaria. Erfgoedvereniging Heemschut zette zich vervolgens in om een andere plek te vinden voor de friettent.

Christian Pfeiffer van Heemschut zegt tegen Omroep Brabant de hoop nog niet te hebben opgegeven. Hij probeert contact te krijgen met Reinout Oerlemans, de producent van de New Kids-films om te zien of hij kan helpen met het behoud van de snackbar.

New Kids, genoemd naar de Amerikaanse jongensgroep New Kids On The Block, kende drie seizoenen van 2007 tot 2009. In 2010 en 2011 kwamen er twee New Kids-films uit over de belevenissen van hangjongeren in het Noord-Brabantse dorp Maaskantje.