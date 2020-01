Het Nederlands Openluchtmuseum bestudeert de mogelijkheid om de friettent uit de serie New Kids te verplaatsen van het Noord-Brabantse dorp Maaskantje naar het museumterrein in Arnhem. Cafetaria 't Pleintje zal in januari gesloopt worden en het museum neemt in verband met de urgentie volgende week een besluit, meldt het Brabants Dagblad dinsdag.

"We staan altijd open voor dit soort speciale verzoeken", aldus een woordvoerder van het Nederlands Openluchtmuseum. "We hebben het verzoek gekregen en gaan daar nu nauwkeurig naar kijken."

Erfgoedvereniging Heemschut, een van de grootste verenigingen voor bescherming van cultuurmonumenten, diende in januari bij het museum het verzoek in om de friettent te redden. De vereniging had vernomen dat 't Pleintje in januari gesloopt zou worden en vervolgens herbouwd, als onderdeel van een nieuwbouwverplichting.

De online- en televisieserie New Kids, genoemd naar de Amerikaanse jongensgroep New Kids On The Block, kende drie seizoenen van 2007 tot 2009. In 2010 en 2011 kwamen er twee New Kids-films uit over de belevenissen van hangjongeren in het Noord-Brabantse dorp Maaskantje.