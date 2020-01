Britney Spears komt met een eigen kunstexpositie naar Frankrijk. De kunstwerken van Spears worden in de Franse galerie Sympa tentoongesteld, dit ligt in de Franse gemeente Figeac.

De expositie heet Sometimes You Just Gotta Play!!!!!!, laat de galerie weten op Instagram. Volgens de galerie zal de eerste openbare kunsttentoonstelling van de zangeres 'tot het einde van de wereld' duren. Dit is een verwijzing naar haar gelijknamige nummer uit 2011 Till the World Ends.

Spears schilderde al langer. Zo maakte ze een bloemenschilderij, dat in 2017 werd gedoneerd aan een liefdadigheidsveiling in Las Vegas om de slachtoffers van de schietpartij op het muziekfestival Route 91 Harvest te helpen. Hierbij vielen 59 doden.



Spears annuleerde begin 2019 een reeks shows in Las Vegas. De zangeres staat onder officieel toezicht van haar vader sinds ze zo'n elf jaar geleden werd gediagnosticeerd met een bipolaire stoornis. Na het annuleren van haar optredens liet Spears zich opnemen in een psychiatrische kliniek, die ze in mei verliet.