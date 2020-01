Koning Willem-Alexander zal op maandag 17 februari een gedenksteen onthullen in de Nieuwe Kerk van Amsterdam. Het is tevens de opening van het Multatuli-jaar, dat wordt gevierd wegens de 200e geboortedag van schrijver Eduard Douwes Dekker, ook bekend onder het pseudoniem Multatuli.

De gedenksteen die de koning zal onthullen is ontworpen door kunstenaar Jeroen Henneman. In de kerk bevinden zich ook andere monumenten voor overleden schrijvers, onder wie P.C. Hooft en Joost van den Vondel.

Na de officiële opening zal de koning spreken met schrijvers en kunstenaars die meewerken aan de startbijeenkomst. De Nieuwe Kerk zal wegens de onthulling op 17 februari de hele dag gesloten zijn.

Het Multatuli Genootschap organiseert in 2020 verschillende activiteiten om het werk en de ideeën van de schrijver in de belangstelling te houden. Zo wordt er een digitaal standbeeld ontwikkeld, getiteld Multatuli Online. Hier zal onder meer het gehele oeuvre van de schrijver worden ontsloten.

Multatuli is voornamelijk bekend van het boek Max Havelaar, dat uitkwam in 1860. Het boek beschrijft het dagelijks leven op de koffieplantages in voormalig Nederlands-Indië. Onder het pseudoniem Multatuli (ik heb veel geleden) ging Douwes Dekker in op de wantoestanden in de Nederlandse kolonie.

Ook schreef de auteur Woutertje Pieterse, dat werd uitgebracht in 1890, drie jaar na zijn overlijden. Het boek werd postuum uitgebracht door de weduwe Douwes Dekker.