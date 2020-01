Duitsland draagt vier miljoen euro bij aan het Nationaal Holocaust Museum. Met de financiële bijdrage komt volgens het museum de financiering van het nieuwe onderkomen dichterbij.

"Met de bijdrage van de Bondsrepubliek Duitsland is een grote stap vooruit gezet in de voltooiing van de financiering van het nieuwe museum", aldus het Nationaal Holocaust Museum maandag in een verklaring.

"In Nederland werkte de nazi-vernietigingsmachine op de meest afschuwelijke manier", aldus Heiko Maas, de Duitse minister van Buitenlandse zaken. "Ik ben dankbaar voor deze bijdrage in de strijd tegen antisemitisme en blij dat we dit belangrijke initiatief kunnen ondersteunen met onze bijdrage aan het nieuwe Holocaust Museum."

"Het totale benodigde budget voor investeringen in beide gebouwen, educatieve programma’s, de vaste tentoonstelling, programmering en de exploitatie tot en met 2026, bedraagt volgens de laatste berekeningen ruim 27 miljoen euro", aldus het museum. "Met de bijdrage van Duitsland staat de teller nu op bijna 21 miljoen euro."

Op 2 februari 2020 sluit het tijdelijke onderkomen van het museum zijn deuren voor een verbouwing van twee jaar. De opening van het nieuwe onderkomen van het Nationaal Holocaust Museum staat gepland in 2022.