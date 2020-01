Acteur Aart Staartjes, die afgelopen zondag overleed aan de gevolgen van een verkeersongeluk, zal in het Hilversumse instituut Beeld en Geluid worden herdacht. Vanaf dinsdag 14 januari zal er onder meer een compilatie van het oeuvre van de acteur vertoond worden en ook kunnen mensen condoleances en hun herinnering kwijt in een gedenkboek.

Van dinsdag 14 januari tot en met zondag 19 januari zal de compilatie van het werk van Staartjes, bekend van onder meer Sesamstraat, Het Klokhuis en De Stratemakeropzeeshow, in een theaterzaal worden vertoond.

Uitzendingen van Recht van Spreken en Opium TV waarin de acteur centraal staat, worden herhaald.

Daarnaast kunnen bezoekers van Beeld en Geluid in het atrium van het instituut hun herinneringen en condoleances delen in een speciaal gedenkboek.

Staartjes is zondag in het ziekenhuis overleden aan de verwondingen die hij vrijdag opliep bij een verkeersongeluk. De acteur botste in Leeuwarden met zijn brommobiel tegen een auto.

Staartjes was acteur, regisseur, presentator, schrijver en documentairemaker. Hij was vooral bekend als de wat norse Meneer Aart, de rol die hij sinds 1984 speelde in het kinderprogramma Sesamstraat.