De literatuurprijs De Gouden Ganzenveer is dit jaar toegekend aan schrijver en programmamaker Abdelkader Benali. Dat maakte voorzitter Jet Bussemaker van Academie De Gouden Ganzenveer zaterdag bekend in het radioprogramma De Taalstaat op NPO1. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen of instituten die veel betekend hebben voor het geschreven woord in Nederland.

Benali fungeert volgens de Academie als ambassadeur van de Nederlandse taal die met zijn enthousiasmerende inzet jongeren weet te bereiken: "Met zijn veelzijdige pen die hij speels en creatief inzet slaat hij een brug tussen culturen. Zijn toewijding aan de publieke zaak van het geschreven woord, zijn grote bijdrage - juist vanuit een Marokkaanse achtergrond - maken hem tot de Gouden Ganzenveerlaureaat 2020."

Benali neemt de prijs op donderdag 2 april in ontvangst in Amsterdam. Voorgaande laureaten werden uitgereikt aan Ian Buruma, Antjie Krog, Arnon Grunberg, Xandra Schutte, Geert Mak, David Van Reybrouck, Ramsey Nasr, Annejet van der Zijl, Remco Campert, Joke van Leeuwen, Adriaan van Dis, Joost Zwagerman, Tom Lanoye, Peter van Straaten, Maria Goos, Kees van Kooten, Jan Blokker en Michaël Zeeman.

Abdelkader Benali, (Ighazzazen, Marokko, 1975) schrijft romans, verhalen en poëzie, maar ook toneel en journalistiek werk. Zijn debuutroman Bruiloft aan zee werd een internationale bestseller werd. Voor televisie maakte hij onder meer de interviewprogramma's De schrijver en de stad en Benali boekt en ook Chez Benali, een culinair-historische ontdekkingsreis door zijn geboorteland.