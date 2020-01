De auto waarin acteur Steve McQueen reed in de film Bullitt heeft op een veiling 3,4 miljoen dollar (ruim 3 miljoen euro) opgebracht. De groene Ford Mustang Fastback uit 1968 dook, na jaren vermist te zijn, in 2018 weer op.

Het openingsbod voor de auto stond op 3.500 dollar (iets meer dan 3.000 euro). Binnen drie minuten passeerde het bedrag de 3 miljoen dollar.

De naam van de nieuwe eigenaar is niet bekend. Deze dient boven op de 3,4 miljoen dollar 10 procent van dit aankoopbedrag over te maken aan het veilinghuis.

De Ford Mustang was een van de twee auto's die werden gebruikt bij de opnames van Bullitt in 1968. De andere auto is naar verluidt gesloopt.

In 1974 kocht Robert Kiernan de Mustang voor 6.000 dollar (ongeveer 5.400 euro). Hij gebruikte die voor dagelijkse ritten samen met zijn vrouw. Kiernan ging niet in op een verzoek van McQueen om de auto terug te mogen kopen.

Toen de auto met ongeveer 100.000 kilometer op de teller stukging, belandde de Mustang in Kiernans garage. Kiernan kwam er nooit aan toe om de auto repareren. Na zijn dood nam zijn zoon contact op met autofabrikant Ford en belandde de auto op de Detroit Auto Show van 2018.