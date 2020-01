Wat is het favoriete boek van Herman Koch, welke titel staat bovenaan zijn verlanglijstje en van welke roman sloeg hij steil achterover? NU.nl vraagt elke maand een bekende auteur naar zijn of haar favoriete boeken.

Je nieuwe boek Finse Dagen, dat dinsdag verschijnt, is deels autobiografisch. Heb je een favoriet autobiografisch boek?

"Dat is Op weg naar het einde van Gerard Reve, het beste voorbeeld van hoe je autobiografisch kunt schrijven. Soms gaat het over niks, maar dat het zo goed is komt puur door de manier waarop het is verteld. Doordat de schrijver de juiste toon aanslaat, denkt de lezer: ik wil door. Als ik zelf autobiografisch schrijf probeer ik mezelf in eerste instantie toe te spreken. Dat doe ik door een soort monoloogkarakter te creëren en zo dicht bij mezelf te blijven dat het geen vervelend, autobiografisch gezeik wordt. Dat leerde ik door het boek van Reve, toen dacht ik: dit kan ik ook."

Welk boek ben je nu aan het lezen?



"Ik heb net She Said uit, geschreven door de New York Times-journalisten Jodi Kantor en Megan Twohey en dat draait om de zaak Harvey Weinstein (de filmproducent die door tientallen vrouwen wordt beschuldigd van seksueel misbruik, red.). Omdat het proces deze week begint, wilde ik dit boek graag lezen. Ik ben nu ook het boek van Ronan Farrow aan het lezen (die de beschuldigingen aan het adres van Weinstein aan het licht bracht, red.). She Said is bijzonder en onthullend, een soort spannende thriller. Ik hoorde van iemand dat het boek van Farrow nóg spannender is."

Welk boek heeft recentelijk grote indruk op je gemaakt?



"Dat was Cruijff, de biografie die Auke Kok schreef over Johan Cruijff. Ik moet erbij zeggen dat ik Auke persoonlijk ken en de meeste van zijn boeken lees, maar het onderwerp interesseert me ook. Cruijff is een bewonderenswaardig figuur, maar 100 procent aangenaam is hij ook weer niet. Het boek leest lekker door, het is één groot goed geschreven extra lange long-read. Dat zeg ik overigens niet om het genre kleiner te maken dan het is."

Wat is je favoriete boek aller tijden?



"Dat is Anna Karenina van Leo Tolstoj. Het is een echte klassieker die ik inmiddels een paar keer heb gelezen. Dit is zo'n helder, klassiek en goed geschreven boek waarvan ikzelf als schrijver denk: zo'n boek zou ik nog wel eens willen schrijven. Over een vrouwelijke held die er goed vanaf komt, maar toch het onderspit delft door een onrechtvaardige behandeling in een onrechtvaardige tijd."

Welk boek staat nog op je verlanglijst?



"Ik hou erg van Elizabeth Strout, die de Olive Kitteridge-boeken heeft geschreven. Daar is net een nieuw boek in verschenen, getiteld Olive, Again. Het is een boek zonder te veel opsmuk, heel helder met mooie zinnen die stiekem zeggen: kijk mij eens zonder handen op een eenwieler door de mooie zinnen van het leven heen laveren. Deze boeken lees ik langzaam, elke ochtend drie pagina's in een half uur zodat ik er echt van kan genieten. Ik ben wel een langzame lezer: iets wat mooi is, daar wil je niet te snel doorheen. Ik lees zo'n drie à vier boeken per maand."