William Spaaij keert terug in het theater met een rol in de David Bowie-musical Lazarus. De acteur, die recentelijk voortijdig stopte met de regie van Annie, gaat de rol van Valentine delen met Pieter Embrechts. Dat meldt Spaaij donderdag in gesprek met het AD.

Spaaij speelde eerder rollen in onder meer De kleine blonde dood en Shrek, maar besloot eerder om in 2019 niet het podium te betreden. Hij nam de regie op zich van de voorstelling Stil in mij en deed dat ook bij Annie, maar daar verliet hij de productie voortijdig wegens "een verschil in artistiek inzicht".

"Het is een veel ingewikkelder verhaal dan dat naar buiten is gekomen en ik vind het niet eerlijk om daar dieper op in te gaan", zegt Spaaij hierover. "Maar er zijn geen vervelende dingen gebeurd en we gaan allemaal nog heel goed door een deur."

De acteur en regisseur vertelt "honderdduizend keer meer" respect te hebben gekregen voor het werk dat een regisseur doet. "Ik heb geleerd hoe vervelend ik zelf kan zijn als acteur, als ik weer eens iets moet of wil van een regisseur. Ik moet ook weleens mijn mond houden, ook al komen de dingen die ik wil zeggen uit een goed hart om de voorstelling beter te maken."

Lazarus wordt geregisseerd door Ivo van Hove, die de voorstelling samen met de in 2016 overleden David Bowie bedacht. Een maand nadat de musical in New York in première ging, overleed de zanger. Door het spelen van zijn hoofdrol wordt Spaaij een tegenspeler van zijn ex-vriendin Noortje Herlaar, die de rol van Elly vertolkt.