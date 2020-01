De jarennegentigserie The Nanny, wordt omgetoverd tot Broadway-musical. Fran Drescher and Peter Marc Jacobson, die ook samen de originele serie maakten, schrijven het script voor de musical die The Nanny: A New Musical zal gaan heten. Dat meldt Variety.

Drescher speelde zes seizoenen de hoofdrol in de serie The Nanny. Als Fran Fine viel ze op door haar nasale stemgeluid en flinke haardos. De comedyserie was losjes gebaseerd op Dreschers eigen leven en haar jeugd in de New Yorkse wijk Queens. In de serie, die in de Verenigde Staten werd uitgezonden tussen 1993 en 1999, speelde Drescher een kinderjuffrouw die terechtkomt in het gezin van een Engelse theaterproducent en zijn drie kinderen. De serie werd ook in Nederland uitgezonden en ontving twaalf Emmy Award-nominaties.

De muziek voor de musical wordt geschreven door Rachel Bloom en Adam Schlesinger, die in 2019 een Emmy Award wonnen voor de tekst en muziek van de Amerikaanse romantische muzikale comedy-dramaserie Crazy Ex-Girlfriend.

Op de vraag of Drescher ook in de musical de hoofdrol op zich zal nemen, is haar antwoord: "Natuurlijk zou ik het zelf willen doen, maar dan zouden we de titel moeten veranderen naar The Granny." Wie deze taak dan op zich zal nemen is nog niet bekend. Ook voor de andere rollen worden nog acteurs gezocht.