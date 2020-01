De val van het Oezneekse acrobatenduo vrijdagavond tijdens het Wereldkerstcircus in het Amsterdamse Carré is waarschijnlijk veroorzaakt door een afgebroken tand. Dat zegt producent Henk van der Meijden in een interview met De Telegraaf.

Rustem Ozmanov (32) en zijn vrouw Kristina Vorobeva (31), die optreden onder de artiestennaam Sky Angels, vielen zo'n 10 meter naar beneden zonder vangnet. Beide artiesten werden bewusteloos afgevoerd. Bij Ozmanov werd slechts een hersenschudding geconstateerd en mocht zaterdag het ziekenhuis alweer verlaten. Vorobeva is aan haar verschoven nekwervels geopereerd en maakt het naar omstandigheden goed maar moet een lange periode revalideren.

De finale van de act die mis ging begint ermee dat Ozmanov in de lucht wordt gehesen met Vorobeva aan een tuigje dat hij in zijn mond vasthoudt. "Ze zagen dat hij een tand miste", zegt Van der Meijden die het koppel zaterdag ontmoette op de intensive care van het AMC en heeft gesproken met Ozmanov. "De tand brak af en daardoor viel in zijn mond de druk weg waarmee hij het bitje vastbeet waar zij aan hing."

De Sky Angels treden volgens Van der Meijden al jaren "zonder enige voorvallen" op. "Zij zijn de uitvinders van de techniek met het bitje. Ze hebben daarvoor in Monaco in 2017 de hoogste circusaward, de Gouden Clown, gekregen."

Het Wereldkerstcircus viert dit seizoen zijn 35-jarig jubileum in Carré. De voorstellingen op zaterdag en zondag zijn gewoon doorgegaan. "Het circus trekt na zondag weer de wijde wereld in", zegt Van der Meijden. "Rustem en Kristina blijven nog een tijdje hier bij ons en we zullen goed voor ze zorgen.’’