Spike Jonze, die al eerder samenwerkte met het hiphoptrio Beastie Boys, gaat een fotoboek samenstellen dat draait om de muziekgroep. De regisseur van onder andere Her kiest deze foto's uit zijn persoonlijke collectie, schrijft Rolling Stone zaterdag.

In totaal zullen er ruim tweehonderd foto's van de groep in het boek staan, dat de titel Beastie Boys krijgt. Groepsleden Mike Diamond en Adam Horovitz hebben teksten geschreven voor het boek.

Adam Yauch, de oprichter van de Beastie Boys, overleed in 2012. Jonze zal zelf het nawoord verzorgen.

"Dit boek laat een mooi beeld zien van een van de grootste hiphopacts, dat wordt geschetst door een van hun beste vrienden", zegt uitgever Rizzoli over het boek dat in maart 2020 in de winkels zal liggen. Op de foto's is onder meer te zien dat de band samen muziek schrijft, zich voorbereidt op videoclipopnames en een album opneemt.

De Beastie Boys begonnen eind jaren zeventig als hardcore punkgroep, maar experimenteerden al snel met hiphop. De groep is onder meer bekend van het nummer (You Gotta) Fight for Your Right (to Party). Ze braken in 1986 door met het album Licensed to ill. In totaal brachten ze acht albums uit.

De Beastie Boys traden tot Yauch ziek werd nog steeds op. Daarna bleven ze actief met het produceren van muziek. In 2011 kwam hun laatste album uit.

Jonze regisseerde de bekende Sabotage-video van de groep en was ook betrokken bij diverse andere clips van de Beastie Boys. Ook regisseerde hij vorig jaar een liveshow waarin over het ontstaan van de groep werd verteld.