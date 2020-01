Cabaretier Martijn Koning ligt niet wakker van de kritiek die hij kreeg op zijn oudejaarsconference die dinsdag te zien was op RTL 4. Dat vertelde hij vrijdag in de eerste uitzending van Jinek op diezelfde zender.

Koning trok met zijn oudejaarsconference 537.000 kijkers, terwijl Claudia de Breij het bij de NPO met 1.780.000 kijkers aanmerkelijk beter deed.

De cabaretier kreeg van critici en op sociale media echter ook aardig wat kritiek te verduren. Sommige grappen vielen niet en de interactie met het publiek in de zaal kwam niet lekker op gang. "Ik was heel blij dat ik voor de oudejaarsconference werd gevraagd en wil het altijd anders doen. Soms gaat dat goed en soms niet", reageerde hij in gesprek met RTL Boulevard.

Toch zou Koning het zo weer doen, vertelde hij tussen allerlei kwinkslagen door in Jinek. "Het is zo'n geweldige ervaring geweest. Ik heb nog nooit zo veel kijkers gehad bij een show. Voor mij is dit een legendarische overwinning, Ik ben ook trots op deze show."

"Kijk, ik ben een stand-upper die nu merkt dat wanneer alles groter wordt je niet alleen artiest moet zijn, maar meer in je mars moet hebben. Je moet ook alles eromheen kunnen handelen en sturen. Het is meer dan alleen grappen schrijven."