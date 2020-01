Het Coachella Festival heeft de Eindhovense kunstenaar Kiki van Eijk geselecteerd om een grote installatie te maken. In gesprek met NU.nl vertelt de designer dat ze al sinds afgelopen zomer met de organisatie aan het overleggen is.

Op het zesdaagse muziek- en kunstfestival, dat iedere dag ruimte biedt aan 99.000 bezoekers, treden dit jaar artiesten op als Travis Scott, Calvin Harris, Lana Del Rey en de Nederlands-Turkse band Altin Gün. Naast Van Eijk zijn er zeven andere kunstinstallaties geselecteerd voor het populaire evenement.

"Ik werd afgelopen zomer al door de organisatie benaderd", vertelt Van Eijk tegenover NU.nl. "Een grote eer om hiervoor gevraagd te worden. Coachella staat bekend om z'n vernieuwing en daar ben ik in mijn eigen werk ook naar op zoek. Ik werk veel internationaal, maar heb nog nooit een autonome kunstinstallatie voor een festival gemaakt. Het is dus ook leuk voor mezelf, een nieuwe uitdaging."

Van Eijk, die in het Limburgse Tegelen werd geboren, heeft een atelier in Eindhoven met haar partner Joost van Bleiwijk. Haar werk, dat bekend staat om de grilligheid en vele kleuren, werd eerder geëxposeerd in steden als Londen, Milaan en New York.

De kunstenaar kan nog niet te veel verklappen over haar nieuwe installatie, maar geeft alvast een idee door de afmeting te noemen. "Het wordt ongeveer elf meter hoog. Alles wordt lokaal geproduceerd, dus via Skype overleggen we bijvoorbeeld over het materiaal, en hoe je het hufterproof kunt maken. Er kan daar een wind staan van 160 kilometer per uur, dus ook daar wordt rekening mee gehouden."

"Half januari beginnen we met de productie", vertelt Van Eijk. "Ik heb er een heel goed gevoel over. Coachella is heel open, denkt goed mee en geeft me veel artistieke vrijheid. Waarschijnlijk ga ik er pas een week voor het festival zelf heen, via Skype kunnen ze me alle vorderingen goed laten zien. Daarna gaan we alles op locatie finetunen, zoals de belichting."

Coachella vindt dit jaar plaats tijdens het tweede en derde weekend van april, in de Coloradowoestijn tussen Los Angeles en San Diego. In voorgaande edities waren artiesten te zien als Beyoncé en Ariana Grande. Het evenement wordt dit jaar voor de 21e keer gehouden.