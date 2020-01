Het Coachella Festival heeft de Eindhovense kunstenaar Kiki van Eijk geselecteerd om een grote installatie te maken. Dat blijkt vrijdag uit de aankondiging van de line-up.

Op het zesdaagse muziek- en kunstfestival, dat iedere dag ruimte biedt aan 99.000 bezoekers, treden dit jaar artiesten op als Rage Against the Machine, Travis Scott, Calvin Harris en Lana Del Rey. Naast Van Eijk zijn er zeven andere kunstinstallaties geselecteerd voor het populaire evenement.

Van Eijk, die in het Limburgse Tegelen werd geboren, heeft een atelier in Eindhoven met haar partner Joost van Bleiwijk. Haar werk, dat bekend staat om de grilligheid en vele kleuren, werd eerder geëxposeerd in steden als Londen, Milaan en New York.

Coachella vindt dit jaar plaats tijdens het tweede en derde weekend van april, in de Coloradowoestijn tussen Los Angeles en San Diego. In voorgaande edities waren artiesten te zien als Beyoncé en Ariana Grande. Het evenement wordt dit jaar voor de 21e keer gehouden.