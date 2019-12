Een man is aangehouden nadat hij zaterdag een schilderij van Picasso heeft vernield in de Tate Modern-kunstgalerij in Londen. De twintigjarige Brit zit momenteel vast en ontkent de misdaad waarvan hij beschuldigd wordt, meldt de BBC dinsdag.

Het gaat om het werk Bust of a Woman, een olieverfschilderij dat in 1944 door Picasso is gemaakt.

Hij schilderde het in Parijs, vlak voordat de stad werd bevrijd. De waarde van het werk is 20 miljoen pond, ruim 23 miljoen euro.

Een woordvoerder van het museum in Londen laat weten dat het schilderij momenteel wordt onderzocht om de precieze schade te kunnen bepalen. Het museum zal in de tussentijd open blijven.

De twintigjarige verdachte moet op 30 januari voorkomen en zal dan worden gehoord over de vermeende vernieling.