Het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum in Den Haag heeft voor de vijfde keer op een rij een recordaantal bezoekers getrokken, zo meldt het museum dinsdag. In totaal bezochten in 2019 ruim 123.000 mensen de musea.

In de afgelopen vijf jaar is het bezoekersaantal van de musea verdubbeld. En naar verwachting zal dit de komende jaren doorzetten.

De Stichting Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief, waar de musea onder vallen, werd in 1954 opgericht en breidde in 1994 uit met het Kinderboekenmuseum.

Sinds kort heeft het museum een nieuwe expositie: De eigenwijze kinderen van Annie M.G. Schmidt. Met deze tentoonstelling geeft het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum het startsein voor de viering van 25 jaar Kinderboekenmuseum.

Heel 2020 zal in het teken staan van dit jubileum, met als hoogtepunt een speciale editie van de Kinderboekenparade. Dit zal plaatsvinden op 21 mei; de dag dat het 25 jaar geleden is dat Annie M.G. Schmidt overleed.