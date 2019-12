De Rotterdamse dichter Jules Deelder is dinsdag begraven in Rotterdam. Familie en vrienden namen in besloten kring afscheid van de taalvirtuoos en jazzliefhebber.

Na de begrafenis kunnen mensen terecht in concert- en congresgebouw de Doelen voor een publieke herdenking, waar sprekers en artiesten als Bart Chabot, Kim Hoorweg, Hans Dulfer, Benjamin Herman en Keimpe de Jong afscheid zullen nemen van Deelder.

Sinds 23 december ligt er een condoleanceregister in het stadhuis van Rotterdam. Daarin kunnen mensen tot en met dinsdag een persoonlijk bericht achterlaten. Ook in het stadion van voetbalclub Sparta kunnen mensen een boodschap in een register schrijven.

Het condoleanceregister van de gemeente is dinsdag om 15.30 uur verplaatst van het stadhuis naar de Doelen en zal tot 18.30 uur geopend zijn. Vanaf 15.30 uur zijn de deuren van de Doelen geopend.

Standbeeld wordt herdenkingsplek

Deelder overleed op donderdag 19 december op 75-jarige leeftijd na een kort ziekbed.

Het standbeeld van Deelder, naast het café van zijn dochter op de hoek van de Nieuwe Binnenweg en de Mathenesserlaan, is na zijn overlijden een herdenkingsplek geworden. Bewonderaars en vrienden leggen daar sinds 19 december onder meer bloemen neer.

Het levensgrote silhouet werd ter ere van Deelders zeventigste verjaardag ontworpen en gemaakt door kunstproducent Mothership en Lenny Oosterwijk.