Eddie Murphy (58) krijgt de Critics' Choice Lifetime Achievement Award voor zijn verdiensten als acteur en komiek. Volgens de uitreikers van de prijs is Murphy de meest succesvolle afro-Amerikaanse acteur uit de filmgeschiedenis, meldt Deadline.

Murphy is een van de weinige acteurs die in elk van de afgelopen drie decennia in een film speelde die 100 miljoen euro of meer opbracht. De Amerikaan speelde rollen in onder meer Beverly Hills Cop en Daddy Day Care. Ook is Murphy bekend van 48 Hrs., Trading Places, Coming to America, Harlem Nights, Bowfinger, The Nutty Professor en Shrek.

Voor zijn bijrol in Dreamgirls ontving Murphy in 2007 een Oscar-nominatie. Met Murphy's hoofdrol in de Netflix-productie Dolemite Is My Name verdiende de acteur in 2019 een nominatie voor een Golden Globe.

Ook als stand-upkomiek had Murphy succes. Zijn shows Raw en Delirious uit de jaren tachtig zijn nog steeds populair bij het publiek en gelden als voorbeeld voor latere komieken zoals Kevin Hart en Dave Chapelle. Murphy speelde in comedyshow Saturday Night Live en was recentelijk nog presentator van het programma. Hij gaat in 2020 op tournee met een nieuwe stand-upcomedyshow.

Op 12 januari ontvangt Murphy de oeuvreprijs tijdens de uitreiking van de Critics' Choice Awards. Acteur Taye Diggs zal de uitreiking presenteren.