Grafisch ontwerper Vaughan Oliver is zondag op 62-jarige leeftijd overleden, meldt Pitchfork. Oliver ontwierp meerdere albumhoezen van de Amerikaanse rockband Pixies. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

Na zijn studie in Newcastle liep de grafisch ontwerper in de jaren zeventig oprichter Ivo Watts-Russell van platenlabel 4AD tegen het lijf in Londen en werd diens eerste werknemer. Watts-Russell gaf Oliver bij 4AD volledige artistieke vrijheid.

Oliver werkte nauw samen met bandleden, onder wie Black Francis van Pixies. "Er zitten zo veel beelden in Pixies-nummers, het was als een droom", zei de Britse grafisch ontwerper daarover in 2016.