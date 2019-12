Grafisch ontwerper Vaughan Oliver is zondag op 62-jarige leeftijd overleden, meldt Pitchfork zondag. Oliver ontwierp meerdere albumhoezen van de Amerikaanse rockband Pixies .

Oliver overleed vreedzaam. Een doodsoorzaak is niet bekend gemaakt.

Na zijn studie in Newcastle liep de grafisch ontwerper in de jaren zeventig oprichter Ivo Watts-Russell van platenlabel 4AD tegen het lijf in Londen en werd diens eerste werknemer. Watts-Russell gaf Oliver bij 4AD volledige artistieke vrijheid.

Oliver werkte nauw samen met bandleden, onder wie Black Francis van Pixies. "Er zitten zoveel beelden in Pixies-nummers, het was als een droom", zei de overleden Britse grafisch ontwerper daarover in 2016.