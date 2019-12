Het Genootschap Onze Taal heeft het achtervoegsel '-schaamte' uitgeroepen tot het Onze Taal-woord van 2019, maakte directeur Vibeke Roeper zaterdag bekend in het NPO Radio 1-prgramma De Taalstaat.

Een kleine 20 procent van de leden van het taalgenootschap stemde op het woord. Ongeveer 2200 leden brachten hun stem uit, zo'n 10 procent van de leden van Onze Taal.

Volgens Roeper zegt het achtervoegsel '-schaamte' in kort bestek veel over het groeiende ongemak dat we voelen bij milieubelastende keuzes. "Daardoor karakteriseert -schaamte heel goed het jaar, dat voor een groot deel in het teken stond van klimaatdiscussies. Maar ook in talig opzicht heeft -schaamte een aardige kant: het kan overal achter geplakt worden", aldus de directeur van het taalgenootschap.

'Brexitmoe' kreeg 17 procent van de stemmen en eindigde daarmee op de tweede plaats. Een derde plaats is voor het woord 'stikstofcrisis'. Andere woorden die genomineerd werden, waren onder meer 'boerenprotest' en 'treintrots'.

In 2018 werd 'laadpaalklever' uitgeroepen tot het Onze Taal-woord.