Een dertiende-eeuws schilderij van de Italiaanse schilder Cimabue, dat in oktober voor ruim 24 miljoen euro werd geveild, is door de Franse staat uitgeroepen tot nationaal erfgoed. De verkoop is daardoor tegengehouden, meldt The Guardian.

De Franse staat heeft dertig maanden om een financiering te vinden om het kunstwerk zelf te kopen. Het Franse Ministerie van Cultuur meldt dat, als het schilderij wordt verkocht aan de Staat, het wordt toegevoegd aan de collectie van het Louvre Museum in Parijs, waar ook ander werk van Cimabue hangt.

Het kunstwerk hing jarenlang in een Franse keuken van een negentigjarige vrouw. Het schilderij De bespotting van Christus is een klein paneel van 20,3 bij 28,5 centimeter en is onderdeel van een reeks van de Florentijnse schilder. Cimabue schilderde de reeks rond 1280.

De vrouw die het schilderij in bezit had, dacht dat het geen bijzondere religieuze afbeelding was. Ze hing het meesterwerk boven haar gasfornuis. Ook haar familieleden wisten niet dat het om een werk van een belangrijke schilder ging.

Een veilingmeester herkende het schilderij toen zij een kijkje nam in het huis.