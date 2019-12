De op 19 december overleden dichter Jules Deelder wordt op 31 december publiekelijk herdacht in concertgebouw De Doelen in zijn woonplaats Rotterdam. De herdenking vindt plaats aansluitend op de begrafenis van Deelder die in besloten kring plaatsvindt.

De Rotterdamse dichter overleed afgelopen donderdag op 75-jarige leeftijd na een kort ziekbed.

De nabestaanden van Deelder zijn aanwezig bij de herdenking die om 15.30 uur begint. "De gemeente Rotterdam en de Doelen nodigen u uit om met gelijkgestemden afscheid te nemen van onze geliefde stadsgenoot. Er wordt in stijl afscheid genomen, met live muziek en verschillende sprekers", aldus de gemeente Rotterdam in een persbericht.

Het gemeentelijke condoleanceregister wordt op dinsdag 31 december om 15.30 uur verplaatst van het Rotterdamse stadhuis naar De Doelen en zal tot 18.30 uur geopend zijn. Belangstellenden kunnen van 15.30 tot 18.30 uur op elk gewenst tijdstip binnenlopen om Deelder te herdenken en het condoleanceregister te tekenen.