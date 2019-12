Banksy heeft een alternatieve kerststal gemaakt. De kunstenaar, die politieke en maatschappelijke thema's in zijn werk laat terugkomen, heeft Maria, Jozef en Jezus geplaatst voor een stuk grensmuur dat Israël bouwde om de bezette Palestijnse gebieden.

De ster van Bethlehem heeft in het werk van Banksy plaatsgemaakt voor een stervormig gat in de muur, dat is veroorzaakt door een bominslag.

Het werk Scar of Bethlehem wordt door de kunstenaar in een verklaring 'een aangepaste kerststal' genoemd. Op de muur zijn de woorden 'liefde' en 'vrede' in het Engels en Frans in graffiti opgeschreven.

Het werk is te zien in het Walled Off hotel in Bethlehem, dat Banksy opende in 2017 en dat uitkijkt op een acht meter hoge betonnen muur. De straatartiest noemt de accommodatie "het hotel met het slechtste uitzicht ter wereld" en vestigt hiermee de aandacht op de muur tussen Israël en de Palestijnse gebieden.

Het is niet de eerste keer dat Banksy op deze plek actief is. In 2005 raakte de anonieme kunstenaar in opspraak toen hij negen werken op de muur tussen Israël en de Palestijnse gebieden schilderde, zoals een ladder over de muur en een kind dat een gat door de muur graaft.