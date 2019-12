De Franse ontwerper Emanuel Ungaro is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat melden diverse Franse media en persbureaus, waaronder Reuters, zondag.

Ungaro trok zich in 2004 terug uit zijn modehuis. De afgelopen twee jaar tobde hij al met zijn gezondheid.

De ontwerper, die later ook succesvol was met zijn eigen parfums, werd in 1933 geboren in Zuid-Frankrijk als kind van Italiaanse ouders. In de vijftiger jaren verhuisde hij naar Parijs. In 1965 lanceerde hij daar zijn eigen label. De haute-couturevrouwenkleding die hij ontwierp kenmerkte zich door het gebruik van flamboyante kleuren en subtiele vormgeving.