Politicus Jeroen Dijsselbloem is genomineerd voor de titel Taalstaatmeester 2019. De twee andere genomineerden zijn politiek commentator Wilma Borgman en cabaretier Freek de Jonge. Dit werd zaterdagmiddag op NPO Radio 1 bekendgemaakt in het KRO-NCRV-programma De Taalstaat.

De Taalstaatmeester is een initiatief van radioprogramma De Taalstaat en het Genootschap Onze Taal en is bedoeld als prijs voor "de man of vrouw die zich dit jaar het beste heeft uitgedrukt in gesproken en/of geschreven woord".

De jury van de Taalstaatmeester-prijs bestaat uit taalwetenschapper en schrijver René Appel, Onze Taal-directeur Vibeke Roeper en Tubantia-hoofdredacteur Martha Riemsma. Zij selecteerden de genomineerden; de uiteindelijke winnaar wordt gekozen door het publiek, dat tot en met Tweede Kerstdag kan stemmen via de website van Onze Taal.

Dit is de derde keer dat de titel wordt uitgereikt. Vorig jaar won SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen en de Taalstaatmeester van 2017 was hoogleraar Beatrice de Graaf.

In De Taalstaat van zaterdag 28 december wordt de winnaar bekendgemaakt.