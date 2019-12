Lana Del Rey brengt in januari een album uit dat volledig bestaat uit spoken word. De zangeres vertelt vrijdag in een video op Instagram dat de helft van de opbrengst naar goede doelen gaat die zich inzetten voor de rechten van de Amerikaanse indianen.

Del Rey, die afgelopen zomer haar album Norman Fucking Rockwell! uitbracht, wil de plaat voor ongeveer 1 dollar (ongeveer 0,89 euro) per exemplaar op de markt brengen. "Ik vind het een mooi idee dat ideeën er zijn om gedeeld te worden en dat hier eigenlijk geen prijskaartje aan hangt", aldus de zangeres.

Over haar idee om de helft van de opbrengst af te staan zegt ze: "Ik heb me veel beziggehouden met waar mijn eigen familie van afstamt en voelde me daardoor ook verbonden met waar ons land van afstamt." Ze zegt dat dit voor inspiratie zorgde voor het spokenwordalbum. "Ik weet dat het gezien kan worden als een ongebruikelijke keuze, maar het voelt gewoon juist om te doen."

De zangeres beschrijft de plaat als freestyle poëzie en ruwer dan de luisteraar van haar gewend is. Het album heeft nog geen naam, maar moet verschijnen op 4 januari. Del Rey is ook bezig met een poëzieboek, dat de naam Violet Bent Backwards Over the Grass draagt. Het maken hiervan kost de zangeres echter langer dan ze had gehoopt.

Del Rey, die in 2011 wereldwijd bekendheid genereerde met het lied Video Games, staat op 21 februari in de Ziggo Dome in Amsterdam.